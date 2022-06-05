lتسبّب المتحدث الرسمي باسم الحزب الحاكم في الهند، نافين كومار جيندال، بموجة غضب عارمة اجتاحت مواقع التّواصل الاجتماعي في البلاد العربية والإسلامية، بعد تطاوله وسخريته من الرّسول الكريم صلى الله عليه وسلم.



وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر ‘تويتر’، قال جيندال: “أريد أن أسأل أقارب الرّسول أنّ نبيّكم يتزوّج في سن 53 من طفلة صغيرة تبلغ من العمر 6 سنوات،… ألَا تندرج تلك العلاقة ضمن فئة الاغتصاب..؟”.



تغريدة المتحدث الرسمي باسم حزب “بهاراتيا غاناتا” الحاكم في الهند، تسبّبت بموجة غضب ضدّ الهند وسياساتها، حيث دشّن الناشطون وسمًا بعنوان: “#إلا_رسول_الله_يا_مودي”، صبّوا فيه جام غضبهم على رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وسياسات حزبه، داعين إلى مقاطعة المنتجات الهندية.



وفي هذا السياق، وجّه العلامة محمد حسن الددو “النّداء إلى الأمّة الإسلامية نصرة لرسول الله في مشارق الأرض ومغاربها أن يغضبوا لرسول الله كلّ بقدر استطاعته، بعد إساءة المتحدّث الرسمي للحزب الهندي الحاكم لجناب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم والتّعريض بأمّنا عائشة”.



يشار إلى أنّ سياسة رئيس الوزراء مودي تقوم على لفت انتباه الهنود بعيدًا عن مشاكل الهند الحقيقية، مثل الفقر والتنمية إلى إضرام العداء بين الهندوس والمسلمين، وجعل المسلمين عدوًا للهند. ودعت بوجا شكون باندي، العضو البارزة في اليمين الهندوسي، مؤخّرًا، مؤيّديها لقتل المسلمين وحماية البلاد، وقالت: “إذا أصبح 100 منّا جنودًا ومستعدين لقتل مليوني (مسلم)، فسننتصر.. نحمي الهند، ونجعلها أمّة هندوسية”.



وتمتلئ وسائل التّواصل الاجتماعي الهندية، اليوم، بمقاطع فيديو لهندوسيين يهاجمون الإسلام ويشنّون حملات كراهية متواصلة ضدّ المسلمين الهنود، دون تدخّل من الحكومة.



