تقدم تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوسطي (معا) بشق الأنفس على منافسه الاتحاد الشعبي للبيئة والمجتمع الجديد، الذي يتزعمه جان لوك ميلانشون، في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في فرنسا، بحسب النتائج الصادرة عن وزارة الداخلية.

فبعد فرز 100% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، أمس الأحد، قالت وزارة الداخلية أن تحالف ماكرون حصل على 25.7%، بينما حصل ائتلاف ميلانشون على 25.6%، بينما جاء حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان في المركز الثالث بأكثر من 18%. وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية 39.42%،

وتعد هذه الإحصائيات أقل من الأرقام المسجلة في هذا الوقت في أربع انتخابات برلمانية سابقة. ومن المقرر إجراء الجولة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية يوم الأحد 19 جوان الجاري.