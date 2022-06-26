كشف باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تراجع هيئته عن قرارهم السابق بإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة وعودة اللعب بنظام الذهاب والإياب، حسبما أوردته صحيفة" اليوم السابع" المصرية.

وقال موتسيبي فى منتدى جنوب إفريقيا للمحررين فى باركتاون بجوهانسبرج، إن الكاف سيغير القرار الذى اتخذه فى 2018 بإقامة نهائيات دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية على مباراة واحدة فى بلد واحد، وذلك بعد الأحداث التى سبقت مباراة الأهلى والوداد المغربي في نهائي البطولة فى نسختها الأخيرة.

وأضاف موتسيبي: "المباراة النهائية التى تُقام على مباراتين على أرضها وخارجها وستضمن الإنصاف للمنافسين، مؤكداً أن الأمر لن يحدث مرة أخرى بداية من 2023".

للتذكير، فإن شباب بلوزداد وشبيبة القبائل سيلعبان الموسم المقبل منافسة رابطة أبطال إفريقيا، فيما سيشارك اتحاد الجزائر و شبيبة الساورة في مسابقة كأس الكاف.