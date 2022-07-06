أكّد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أنّه رصد 360 حالة اعتقال لفلسطينيين بينهم 39 طفلًا و12 سيّدة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر جوان المنصرم. وأوضح المركز في تقريره الشهري، أنّ الاحتلال واصل خلال الشّهر الماضي حملات الاعتقال الّتي يستهدف بها الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس، موضّحًا أنّ حالات الاعتقال بين المقدسيين وصلت إلى ما يزيد عن 150 حالة.



ومن قطاع غزة اعتقلت قوات الاحتلال 15 مواطنًا منهم 8 صيادين، بينما اعتقل الاحتلال سبعة شبان خلال اجتيازهم السياج الحدودي جنوب وشمال القطاع، أُفرج عن عدد منهم بعد ساعات، وحوّل آخرون إلى التحقيق في عسقلان.



وقال مدير المركز، رياض الأشقر، إنّه تمّ رصد 39 حالة اعتقال لقاصرين، وفي سابقة خطيرة احتجز الاحتلال الطفل حمودي مصطفى عماش، الّذي لا يتجاوز عمره عامين. كما أنّه اعتقل 12 سيدة، غالبيتهنّ من القدس المحتلة.



وبيَّن الأشقر أنّ محاكم الاحتلال أصدرت خلال شهر ماي الماضي 153 قراراً إداريًّا، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر، منها 58 أمرًا جديدًا، و95 أمر تجديد لفترات أخرى وصلت إلى المرة الخامسة لبعض الأسرى.