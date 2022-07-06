صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجّة لغير الحاج، سُنّة مؤكّدة؛ حيث صامه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وحثَّ عليه، وقد اتّفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج، وروى أبو قتادة رضي الله عنه أنّ النّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم. وعرفة هو من أفضل الأيّام؛ لحديث مسلم: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ».



وأمّا بالنّسبة للحاج فقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم استحباب صوم يوم عرفة للحاج ولو كان قويًّا، وصومه مكروه له عند السّادة المالكية والحنابلة وخلاف الأَولى عند الشافعية؛ لما روت أمُّ الفضل بنتُ الحارث رضي الله عنهما أنّها أرسَلت إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بِقَدَحِ لَبَنٍ وهو وَاقِفٌ على بعيره بعَرَفَةَ فشَرِبَ” أخرجه البخاري.



والحكمة في كراهة صوم يوم عرفة للحاج، قيل: لأنّه يضعفه عن الوقوف والدّعاء، فكان تركه أفضل، وقيل: لأنّهم أضياف الله وزُوّاره. يشار إلى أنّ يوم عرفة سيكون يوم غد الجمعة التاسع من ذي الحجّة 1443هـ الموافق 9 جويلية الجاري.