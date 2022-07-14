رفع الناشط الحقوقي والمحامي الدكتور منير قتال، شكوى رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية، ضد المغرب، بعد تأسسه في حقوق الضحايا الأفارقة المهاجرين والذين بلغ عددهم 23 قتيلا.

وتتضمن الشكوى الجزائية التي تحمل طابع "مستعجل" بأن الأفارقة المهاجرين والذين بلغ عددهم أكثر من ألفين دخلوا التراب المغربي، بصفة قانونية، حاملين لجوازات سفرهم، غير أن تعرض هؤلاء إلى أبشع أنواع التعذيب والقتل من طرف المخزن المغربي بعد تقديمه لوعود بتسهيل فرص العمل في سبتة ومليلية الإسبانية.

وطالب المحامي قتال المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق مستعجل، وإدانة الجهة المتورطة.

الجدير بالذكر أن المحامي منير قتال راسل بصفة رسمية مفوضية الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، وطالبهما بالتدخل العاجل، لانصاف الضحايا.