Le président de la confédération africaine de football, Patrice Motsepe, qui conclut aujourd’hui sa visite en Algérie a promis de faire tout son possible pour assurer la justice et la transparence dans le football africain en s’engageant dans une réforme de l’arbitrage.

« J’ai entendu beaucoup de critiques sur l’arbitrage africain et cette question sera revue incessamment. La transparence et la crédibilité de chaque arbitre sera étudiée. La supériorité d’une nation doit se mesurer à la performance de ses résultats, non pas par des fautes d’arbitrage » a-t-il déclaré, ajoutant “On s’est entendu avec la FIFA pour améliorer l’arbitrage africain et on fera tout qu’il devienne davantage crédible et juste ».