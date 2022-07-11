إذا كنت تحب الخصوصية لدرجة أنك تريد ألا يرى أحد أنك متصل بالإنترنت وتفتح تطبيقات المراسلة، فإن هذا أصبح ممكناً من خلال بعض الإعدادات البسيطة التي تمنع الآخرين من رؤية أنك متصل بالإنترنت، سواء للحفاظ على خصوصيتك، أو لتجنب ملاحقتك بالرسائل والاتصالات لأنك "متصل بالإنترنت".



إخفاء اتصالك بالإنترنت على واتساب



في التطبيق الهاتفي، انقر على الإعدادات (iOS)، أو النقاط الثلاث أعلى يمين الشاشة ثم الإعدادات (أندرويد)، ثم اختر الحساب، والخصوصية، وآخر اتصال.



ستجد 4 خيارات، وهي تشرح نفسها بوضوح: الجميع، وجهات الاتصال فقط، وجهات الاتصال باستثناء، ولا أحد.



يمكنك اختيار مشاركة حالة اتصالك مع عدد معين من الأشخاص (ومعرفة حالة اتصالهم بالتطبيق في المقابل)، من خلال اختيار الخيار "جهات الاتصال باستثناء"، كما شرح موقع Alphr.





إخفاء اتصالك بالإنترنت على ماسنجر



من قائمة المحادثات الرئيسية في تطبيق Facebook Messenger على هاتفك، انقر على صورة الملف الشخصي (أعلى اليسار)، ثم اختر الحالة النشطة: ستحصل على زر تبديل بسيط لـ"العرض عندما أكون نشطاً" يمكنك تشغيله أو إيقافه.



ينطبق ذلك على كل الأجهزة التي تقوم بتثبيت واستخدام تطبيقي Facebook وFacebook Messenger عليها، ولن يؤثر على قدرتك على مراسلة الأشخاص الآخرين أو فعل أي شيء آخر على منصة Facebook.