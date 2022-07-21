عاين، اليوم الخميس، أطباء الحماية المدنية لولاية سكيكدة 22 مهاجرا غير شرعي بمقر حراس السواحل بالميناء القديم أعمارهم تتراوح بين 13 و52 سنة، من بينهم امرأتان 23-44 سنة وثلاثة أطفال 13-15-16 سنة.

وحسب الحماية المدنية فان "الحراقة" الـ22 ينحدرون من قسنطينة، الجزائر العاصمة، قالمة، الطارف وباتنة.

وأحبط حراس السواحل محاولة "الحرقة" في عرض البحر وحولوا الموقوفين إلى المقر أين تم عرضهم على أطباء الحماية المدنية، حيث كانوا في صحة جيدة إلا شخص واحد يعاني من آلام على مستوى العين.

وتعد هذه المحاولة الأولى منذ انطلاق موسم الاصطياف وقد تكون المجموعة قد انطلقت من أحد شواطئ ولاية سكيكدة.