قالت منظمة الصحة العالمية إن التهاب الكبد الفيروسي يصيب 360 مليون شخص على مستوى العالم، ويودي بحياة 3000 شخص كل يوم.

واعتمدت جمعية الصحة العالمية في عام 2015 استراتيجية للقضاء على التهاب الكبد بحلول عام 2030 من خلال الوقاية والاختبار والعلاج. واليوم العالمي لالتهاب الكبد، الذي يُحتفَل به سنويًّا في 28 جويلية، يُذكِّرنا بالتزامنا بالقضاء على التهاب الكبد الفيروسي الذي يهدد الصحة العامة، وذلك بحلول عام 2030.

وتتوافق هذه الاستراتيجية توافقًا تامًّا مع رؤية منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، وهي "الصحة للجميع وبالجميع".

وأضافت المنظمة، في بيان لها، اليوم الإثنين، في إقليمنا، اكتسب التصدي لالتهاب الكبد الفيروسي، لاسيما التهاب الكبد C، زخمًا بين عامَي 2016 و2021. وأخذت مصر بزمام المبادرة بنموذج قائم على الرعاية الصحية الأولية، فنسَّقت حملتُها الوطنية اختبار 60 مليون شخص وعلاج أربعة ملايين شخص، أيْ ثلث المصابين بالتهاب الكبد C في الإقليم. ولكن لا تزال هناك بلدان أخرى تواجه صعوبات في إتاحة خدمات التهاب الكبد للمحتاجين إليها.

وتابعت ففي عام 2021، كان في الإقليم 30 مليون شخص متعايش مع التهاب الكبد B وC، و7 من كل 10 أشخاص منهم لم يكونوا على علم بإصابتهم بهذا المرض وكانوا مُعرَّضين لخطر الوفاة المبكرة، ويؤكد ذلك الحاجة إلى تقريب رعاية التهاب الكبد من المجتمعات المحلية، فالناس يحتاجون إلى الحصول على خدمات الوقاية والاختبار والعلاج في الوقت المناسب.

وفي ماي 2022، شدَّدت الاستراتيجية العالمية الجديدة لقطاع الصحة 2022-2030 على أهمية تنظيم الخدمات لتتمحور حول احتياجات الناس وليس حول الأمراض.. والخدمات الصحية التي تركِّز على الناس تعني إتاحة إمكانية حصولهم على حزمة من الخدمات المُصمَّمة خصيصًا لهم على مختلف مستويات النظام الصحي. وقال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: "إن القضاء على التهاب الكبد بحلول عام 2030 يتطلب من الجميع بذل جهد أكبر، فتقريب الرعاية من المجتمعات المحلية ومن جميع المتعايشين مع التهاب الكبد الفيروسي المزمن هو الطريقة المُثلى لتحسين إتاحة الرعاية".