أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة بجدري القردة في عديد الدول في أنحاء العالم.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس في إفادة صحفية: "تم إبلاغ المنظمة بأكثر من 18 ألف إصابة بجدري القردة في 78 دولة".

وأشار إلى أن أكثر من 70 في المائة من هذه الإصابات سجلت في أوروبا، بينما تم تسجيل 25 في المائة بمنطقة الأمريكيتين.

وأضاف: "حتى الآن تم تسجيل 5 وفيات ونحو 10 بالمائة من الإصابات نقلت إلى المستشفى للسيطرة على الألم الناجم عن المرض".

واعتبر أنه يمكن وقف تفشي المرض إذا أخذت البلدان والمجتمعات والأفراد المخاطر على محمل الجد، واتخذوا الإجراءات اللازمة لوقف انتقال العدوى، وحماية الآخرين.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم السبت أن مرض جدري القرود أصبح يشكل "حالة طوارئ عالمية".

وقال غيبريسوس، إن الوضع أصبح استثنائيًا" بعد أن تفشي في أكثر من 70 دولة.