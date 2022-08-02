تتوقع مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء تساقط أمطار غزيرة تتخللها في بعض الأحيان رعود وتساقط حبات البرد وبرياح قوية على عدة ولايات بشرق وجنوب البلاد، بكميات قد تصل أو تتجاوز 50 ملم.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي إن أمطارا غزيرة تتخللها في بعض الأحيان رعود وتساقط حبات البرد ورياح قوية، ستتهاطل بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا على ولايات بسكرة، باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي وسوق أهراس، بالإضافة إلى عين ڤزام، برج باجي مختار وتمنراست.

وأشار المصدر ذاته إلى إن كمية الأمطار المتساقطة طوال مدة صلاحية هذه النشرية ستتراوح ما بين 20 و40 ملم وقد تصل أو تتجاوز 50 ملم محليا.