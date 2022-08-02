تمكنت شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف شخص كان بصدد تهريب مبلغ مالي من العملة الصعبة نحو مدينة إسطنبول التركية، قدر بأزيد من 72 ألف أورو حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته، أن مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين تمكنت، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف شخص كان بصدد تهريب مبلغ مالي من العملة الصعبة نحو مدينة إسطنبول يقدر بـ 72500 أورو كان مخبأ بإحكام داخل أمتعته.

وأضاف البيان أنه بعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.