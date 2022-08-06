أعلن النائب البرلماني عن الجالية بالمهجر عبد الوهاب يعقوبي، أن الخطوط الجوية الجزائرية ستوفر ثلاث رحلات أسبوعيا بين مطاري قسنطينة وبازل ميلوز.

وقال يعقوبي في منشور له عبر حسابه "فايسبوك"، إنه ابتداء من 1 نوفمبر 2022، ستوفر الخطوط الجوية الجزائرية ثلاث رحلات أسبوعيًا بين مطاري قسنطينة وبازل ميلوز.

حيث أشار إلى أن رحلات المغادرة من قسنطينة ستكون أيام الثلاثاء والخميس والسبت الساعة 8:00 صباحًا، فيما ستكون رحلات العودة باتجاه قسنطينة، من المطار الفرنسي السويسري الساعة 11 صباحا. في انتظار الإعلان عن الرحلات نحو مطار ماتز لوكسمبورغ، يضيف المحدث.

من جهة أخرى، قال عضو لجنة الشؤون الخارجية، أنه "لا نزال ننتظر فتح الرحلات من ماتز وبوردو ورحلات دولية من وإلى مطارات الشلف وسطيف وبسكرة وباتنة والوادي

‏‎للتذكير، لن يتم ضبط أسعار التذاكر إلا من خلال السماح لشركات النقل الجوي منخفضة التكلفة في سوق أجواء مفتوحة.