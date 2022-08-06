أثار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مخاوف كبيرة، السبت، بعد قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، قائلا إن ما جرى "يظهر خطر وقوع كارثة نووية".

ووفق ما نقلت "سكاي نيوز"، قال رافائيل غروسي في بيان: "أشعر بقلق بالغ إزاء القصف الذي تعرضت له أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، مما يؤكد الخطر البالغ لوقوع كارثة نووية، يمكن أن تهدد الصحة العامة والبيئة في أوكرانيا وخارجها".

وحث الرجل الذي يقود الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، جميع الأطراف في النزاع الأوكراني على ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" في محيط المحطة.

وكان قصف قد أصاب، الجمعة، خطوط كهرباء عالية القدرة داخل مجمع المحطة، مما دفع مشغليها إلى فصل أحد المفاعلات، على الرغم من عدم رصد أي تسرب إشعاعي.