تحصل أزيد من أربعة آلاف فلاح متضرر من حرائق شهر أوت للعام المنصرم ببجاية من مساعدات الدولة حتى يتمكنوا من استئناف نشاطهم الفلاحي والنهوض من جديد حسب حصيلة قدمتها مديرية المصالح الفلاحية.

وكشف عيسات عبد الحكيم رئيس مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني بمديرية الفلاحة بولاية بجاية في تسجيل للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الثلاثاء، عن منح وغرس 146 ألف و934 شجرة مثمرة بما فيها 113 ألف و291 شجرة زيتون وتعويض أربعة آلاف و160 فلاح متضرر من حرائق الصائفة الماضية.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذا لتعليمات السلطات العليا في البلاد لمرافقة وتعويض المتضررين تعويض من شأنه بعث الأمل في نفوس الفلاحين لإعادة بعث نشاطهم من جديد.