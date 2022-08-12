أصيب ثمانية أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع اليوم الجمعة بسيدي بلعباس, حسبما علم لدى خلية الإعلام و الاتصال لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 13 بإقليم بلدية سيدي حمادوش إثر اصطدام سيارة سياحية و سيارة أجرة تعمل على خط سيدي بلعباس-عين البرد، تسبب في إصابة ثمانية أشخاص أحدهم في حالة حرجة.

وأضاف ذات المصدر أن المصابين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 إلى 65 سنة نقلوا جميعا إلى مصلحة الاستعجالات بالمركز الاستشفائي الجامعي "عبد القادر حساني".

وفتحت من جهتها المصالح المعنية تحقيقا حول ظروف هذا الحادث.