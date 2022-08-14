

وضعت فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة، حدا لنشاط شبكة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية في الوسط الشباني، تقودها امرأة.



الإطاحة بالشبكة المشكلة من 3 أشخاص، وبحسب بيان لمصالح أمن ولاية تيبازة اليوم، جاءت على اثر استغلال معلومات واردة لمصالحها، تم بناء عليها بناء خطة أمنية أسفرت عن توقيف المشتبه بهم وضبط وحجز ألف وسبع مائة وثمانية وعشرون (1728) قرص مهلوس، 12 مليون سنتيم من عائدات الترويج، سلاح أبيض من الحجم الكبير، بخاخة مسيلة للدموع و سيارة نفعية.

وبعد إتمام التحقيقات أنجز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم في قضية حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة من أجل البيع، الترويج والتخزين في إطار جماعة إجرامية منظمة مع حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس.



