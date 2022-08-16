ردت إدارة اتحاد خنشلة الصاعد الجديد للرابطة المحترفة الأولى، اليوم الثلاثاء على ما أثير خلال الساعات القليلة الماضية بخصوص اللاعب حمزة دمان.

ونشرت إدارة النادي بيانا عبر الصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك جاء فيه:" إدارة الفريق تؤكد أن ما قام به اللاعب حمزة دمان وخروجه من الفندق ليلة البارحة أين يقوم الفريق بمعسكر إعدادي مغلق تصرف غير احترافي من اللاعب، حيث أمضى قبل 20 يوما وقام بالتحضيرات رفقة الفريق، الاتحاد أكبر من الجميع".

وختم نص البيان:" اللاعب صرح لمقربيه أنه تلقى عرضا من فريق آخر قدم أموالا أكثر وأنه يهتم لمصلحته الشخصية".

يشار إلى أن اتحاد مدينة خنشلة يشرف عليه المدرب نبيل نغيز.