غليزان: المعتدون على بائع المجوهرات في قبضة الأمن

تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من الإطاحة بمجموعة إجرامية تتكون من 05 أشخاص من بينهم مسبوقين قضائيا قاموا بالاعتداء على بائع مجوهرات وسرقته.

وجاء هذا التوقيف بعد تلقي المصلحة بلاغا مفاده تعرض صاحب محل لبيع المجوهرات بحي الرمان إلى الاعتداء متبوع بالسرقة من قبل أشخاص مجهولين، وبعد التحريات التي قامت بها ذات الفرقة أفضت في وقت وجيز إلى تحديد هوية 04 من المشتبه فيهم وتوقيفهم، ثم تحديد هوية شريكهم في العملية الذي لاذ بالفرار إلى إحدى الولايات المجاورة.

وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم تمديد الاختصاص إلى الولاية المجاورة وتوقيفه، مع استرجاع قارورة غاز مسيلة للدموع، وقضيب معدني، ومقعد حديدي، وكذا شريط لاصق من الحجم الكبير، استعملوا في عملية الاعتداء على الضحية، كما تم حجز بالمقابل سيارتين من نوع لوقان داسيا ورونو كليو استعملتا من قبل الجناة في عملية التنقل والسرقة.

وبعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية للقضية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، الذي أمر بإيداع المشتبه فيهم الحبس المؤقت، عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية ضد الأشخاص والأملاك، والسرقة بتوافر ظرف التعدد والعنف واستحضار مركبة.