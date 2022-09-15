مؤسسة القدس تدعو للنّفير العام لحماية المسجد الأقصى

دعت مؤسسة القدس الدولية الأهالي في القدسِ والأراضي المحتلةِ عام 1948 والضفة الغربية إلى النّفيرِ العام، والرّباط في الأقصى في هذا الموسم الخطيرِ من الأعياد اليهودية، والتّصدي للمستوطنين المقتحمين. وطالبت المؤسسة، في بيان صحفي مساء أوّل أمس، القيادة الأردنية والأوقاف الإسلامية في القدسِ بمواقف عملية مجدية تردع الاحتلال الّذي يهدّد المسؤولية الّتي يضطلع بها الأردن تجاه الأقصى.



وجاء في البيان أنّ “جماعات المعبد” اليهودية المتطرفة وحكومة الاحتلال تستعد لتنظيم واحدة من أعتى موجات الاعتداء على المسجد الأقصى، بالتّزامنِ مع موسم الأعياد اليهودية في الأيّام القليلة القادمة. واستنهضت ضمائر الجماهير العربية والإسلامية للتّفاعلِ بقوّة مع ما يجري في الأقصى، وعدم ترك الأقصى وحيدًا مستباحًا، وتدعو إلى تنفيذ الوقفات والتّظاهرات والفعاليات المختلفة نصرة للأقصى وعدِّ أيّام الجمعة 30 سبتمبر و7 أكتوبر و14 أكتوبر أيّام نصرة حاشدة للأقصى. وطالبت الأحزاب والقوى والفصائل والهيئات والمؤسسات والاتحادات والرّوابط بإعلان حالة الطوارئ والشّروعِ في فعاليات مستمرّة في الأيّام القليلة القادمة. وشدّت على أيدي علماءِ الأمّةِ ووسائلِ الإعلام ومنصات التّواصلِ لتعبئة الجماهيرِ، وحثّها على التّحرّك بكلّ وسيلة ممكنة دفاعًا عن مسرى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. ودعت مؤسسة القدس الحكومات العربية والإسلامية إلى القيام بواجبِها، وتحمُّلِ مسؤولياتها، ووقف عبث التّطبيعِ مع الاحتلال، وتوفيرِ الدّعم المطلوب سياسيًّا وماديًّا ومعنويًّا للأقصى، والفلسطينيين المرابطين.