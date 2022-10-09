افتتاح صالون دولي للبصريات والنظارات بالعاصمة

ستقام الطبعة الـ16 للصالون الدولي للبصريات والنظارات من 10 إلى 12 نوفمبر المقبل بالجزائر العاصمة، حسبما جاء في بيان، لمنظمي هذه التظاهرة.

وأوضح البيان، أن هذه الطبعة ستقام تحت رعاية وزارتي الصناعة الصيدلانية والصحة، تمثل "ملتقى للمبادلات" تتلاقى خلاله الصحة والتقنية والفعالية والموضة.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الصالون سيسمح بإعطاء نظرة حول ما ينتج في الجزائر في مجال البصريات وكذا الابتكارات، يشكل أيضا من خلال هذه اللقاءات بالمهنيين الوطنيين و الأجانب فضاء لتبادل التجارب والخبرات حول مختلف العروض.

كما يتعلق الأمر، بموعد سنوي يتلاقى فيه صناع الزجاج والمخابر وممثلي العلامات الدولية والموزعين.

كما سيتم خلال هذا الموعد تنظيم أيام مهنية، يتم فيها مناقشة مسائل متعلقة بهذا المجال.