استقالة وزيرة الداخلية البريطانية

أعلنت سويلا بريفرمان وزيرة الداخلية البريطانية استقالتها، خلال لقاء مع رئيسة الوزراء ليز تراس التي عينت غرانت شابس بدلا منه.

وتقول بريفرمان إنها استقالت "بعدما قامت بإرسال وثائق رسمية عبر بريدها الإليكتروني الشخصي"، وهو الأمر الذي يشكل خرقا للقواعد الأمنية المعروفة لتصرفات الوزراء والمسؤولين الحكوميين البارزين.

لكنها قالت أيضا في خطاب الاستقالة إن الحكومة بحاجة لمسؤولين "يعترفون بالأخطاء، ويتحملون تبعاتها".

وأضافت أنه "لو تصورنا أننا لم نخطيء وأملنا أن الأمور سوف تنصلح بشكل سحري، فإن هذا ليس من صميم السياسات الجادة".

وكان شابس، وزير الداخلية الجديد، يشغل منصب وزير النقل، خلال فترة ولاية رئيس الوزراء السابق، بوريس جونسون.