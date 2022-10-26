عبد الرحمان عزام، الأمين العام الأول لجامعة الدول العربية.. "جيفارا" العرب

يجر الحديث عن جامعة الدول العربية ونشأتها، إلى أول شخصية تقلدت منصب الأمين العام لها، والمتمثلة في السياسي والمفكر عبد الرحمان عزام، الذي تخطى حدود مجتمعه المصري إلى آفاق عربية وإسلامية، وعرف بكفاحه الطويل من أجل قضايا العروبة والإسلام، إلى درجة جعلت البعض يطلق عليه لقب "جيفارا" العرب.

لم يكن عبد الرحمان عزام، الأمين العام الأول لجامعة الدول العربية، رمزا للعروبة فحسب، بل شخصية سياسة "فذة"، تضم صوتها إلى كل المدافعين عن قضايا التحرر واستقلال الشعوب، عرفت علاقته بالجامعة العربية، قبل إنشائها عام 1945 م، قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية من حديث دار في مكتب اسعد داغر بدار الأهرام، وكان في مجلسه عدد من أصدقائه السوريين والفلسطينيين.

كان الحديث حينها عن مصير فلسطين بعد انتهاء الحرب بانتصار الإنجليز، وماذا سيفعله العرب بعد هزيمة ألمانيا، فقال إسحاق درويش - أحد قادة الهيئة العربية العليا لفلسطين - إن عبد الرحمن عزام يدعو لفكرة جريئة سيكون لها دور كبير في قضية فلسطين.

وبدأت فكرة إنشاء اتحاد عربي يضم جميع الشعوب العربية، ومن بينها شعب فلسطين ودولة فلسطين، تتبلور وتم تقديم مذكرة بذلك لعدد من ساسة الدول العربية، ليتم إنشاء الاتحاد فيما بعد باسم "الجامعة العربية"، واختارت الدول العربية، عبد الرحمان عزام أول أمين عام لها، نظرا لدوره الفعال في تأسيسها.

وعرف عزام بعدم اقتصار نشاطه على العمل السياسي فحسب، بل كان من المشاركين في المعارك والثورات التحررية، حيث قاتل مع العثمانيين في البلقان في الحرب العالمية الأولى، وعاد سنة 1915 إلى مصر ثم سافر إلى ليبيا ليشارك في القتال إلى جانب السنوسيين ضد الغزو الإيطالي.

وفي سنة 1924، انتخب ممثلا عن حزب الوفد في أول مجلس نواب مصري، فكان أصغر النواب سنا، ثم أعيد انتخابه سنة 1936، وشارك في الوفد المصري لمؤتمر فلسطين في لندن سنة 1939، كما تقلد العديد من المناصب والوزارات مثل وزارة الأوقاف ووزارة الشؤون الاجتماعية التي أسس فيها القوات المرابطة، وظل قائدها إلى أن تولى منصب وزير الخارجية، ليتم فيما بعد اختياره أمينا عاما لجامعة الدول العربية الوليدة، في 22 مارس 1945.

وبقي "جيفارا العرب"، وفيا لمبادئه ومواقفه، خاصة بالنسبة لشمال إفريقيا، حيث دافع عن الحركات الوطنية في المنطقة إلى أن نالت بلدانها الاستقلال، واستمر أثناء عمله بالجامعة العربية، ويعتبر نفسه مجاهدا كما كان قبلها وكان في جهاده لا يفرق بين العروبة والإسلام ولا بين ميادين القتال وميدان السياسة.

عبد الرحمن عزام باشا، أو "جيفارا العرب"، الذي ولد في 8 مارس 1893 بمحافظة الجيزة في مصر، كان ينتمي إلى أسرة عربية تعود أصولها إلى جزيرة العرب، وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بحلوان، ثم سافر لدراسة الطب في كلية سان توماس بجامعة لندن سنة 1912.

وفي فترة أمانته للجامعة العربية، تبنى قضية حرية واستقلال "إندونيسيا" ودعا إلى استقلالها وطرح الأمر أمام مجلس جامعة الدول العربية، وكانت الجامعة أول منظمة دولية تعترف باستقلالها، ومنحته حكومة الدولة العثمانية قبل انتهائها في 1923 النيشان العثماني المجيدي والهلال الحديدي. وبعد انتهاء عمله في جامعة الدول العربية، عمل مستشارا لدى دولة السعودية، وتقلد أرفع الأوسمة من حكومات الدول العربية "العراق وسوريا ولبنان والأردن"، وكذلك من حكومات "أفغانستان وإيران وتركيا ودولة الفاتيكان".

وأصدر كتبا من بينها "بطل الأبطال"، أو أبرز صفات النبي محمد صلى والله عليه وسلم، وكتاب "الرسالة الخالدة"، وقد استقال عبد الرحمن عزام من منصبه كأمين عام لجامعة الدول العربية، سنة 1952، وتوفي بتاريخ 2 جوان 1976 عن عمر يناهز 83 عاما، ودفن بمسجد عزام بحلوان.