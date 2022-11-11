تونس: القضاء يصدر قرارا يمنع الغنوشي من السفر

أصدر القضاء التونسي، اليوم الجمعة، قرارا يمنع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من السفر إلى الخارج حتى استكمال التحقيق في ملف حملة شركة أجنبية على الأنترنت لصالح الحركة.

وتولى قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني، يوم الخميس، استنطاق رئيس "النهضة" راشد الغنوشي في قضية "أنستالينغو" لنحو 14 ساعة، وقرر الإبقاء عليه بحالة "سراح" بعد أن كانت النيابة العامة قد طلبت منه إصدار بطاقة إيداع في شأنه.

وحسبما ذكر المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، رشدي بن رمضان، فإن قاضي التحقيق ارتأى الإبقاء على المتهم في حالة "سراح" مع حجر السفر عنه في انتظار استكمال الأبحاث، وورود نتائج اختبارات فنية منها ما يتعلق بالاتصالات والوثائق الرقمية.