إسرائيل تزيل سقف وهلال مئذنة مسجد وقلعة القدس

أزالت بلدية الاحتلال، الثلاثاء الماضي، سقف وهلال مئذنة مسجد قلعة القدس في باب الخليل بالقدس المحتلة، بهدف تهويد المكان وإزالة المعالم الإسلامية. ونقلت وكالة ‘صفا’ الفلسطينية عن شهود عيان أنهم اكتشفوا، صباح الثلاثاء، اختفاء قمة وهلال مئذنة قلعة القدس، التي تحيط بها سقائل الترميم منذ نصف عام.



وكان ما يسمى ‘متحف تاريخ أورشليم القدس’ نصب سقالات حديدية حول المئذنة منذ جوان الماضي، زاعمًا أنه يقوم بعمليات ترميم. وتكاد تكون قمة مئذنة قلعة القدس، الأعلى في البلدة القديمة، حيث بُنيت عام 1310م، فوق مسجد القلعة، ثم جددت لاحقًا في العهد العثماني.



يذكر أنه لم يرفع الأذان في مئذنة قلعة القدس منذ الاحتلال عام 1967، ما يعني أن الأذان لم يُرفع عبرها منذ ذلك الحين، وذلك ضمن مشروع تهويدي حوّل القلعة إلى متحف، وأبطل الصلاة في مسجديها الاثنين، وأسماها ‘قلعة داود’. وتقع قلعة القدس قرب باب الخليل، أحد أبواب سور القدس، ويعود بناؤها الحالي إلى الفترات الأيوبية والمملوكية والعثمانية، واستهدفها الاحتلال بالمدفعية والرصاص إبان عامي 1948م و1967م.