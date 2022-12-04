تطبيقات وبرامج خبيثة تسرق بياناتك

حذّر خبراء تقنية المعلومات مستخدمي هواتف وأجهزة الأندرويد من وجود العديد من التطبيقات الخطيرة، التي يستطيع قراصنة الإنترنت استغلالها، من أجل سرقة البيانات الخاصة بمستخدمي واتساب.



ووفقاً لما ذكره خبراء الأمن السيبراني، فإن هناك عدة تطبيقات يمكن اعتبارها نسخاً معدلة من تطبيق واتساب الأصلي، ومن بينها YoWhatsApp وWhatsApp Plus، والتي تتميز بخطورتها الشديدة.



وأوضحوا أن هذه البرامج توفر جميع إمكانات التطبيق الأصلي، كما تقدم ميزات إضافية، مثل ميزة حظر الدردشة، وتقديم واجهة قابلة للتخصيص، محذرين من أن هذه التطبيقات قد تحتوي على برمجيات خبيثة، تقوم بسرقة بيانات المستخدمين، وتنقلها إلى طرف ثالث.



ونبه الخبراء إلى أن هذه التطبيقات المخادعة يتم الترويج لها عبر تطبيقات أندرويد شهيرة، مثل Snaptube وVidmate، مشيرين إلى أنهم اكتشفوا في أحدث الإصدارات الخاصة بها، وجود برمجيات من نوع حصان طروادة، والتي يمكنها اختراق مفاتيح الوصول إلى حسابات واتساب.



وأوصوا بعدم تنزيل التطبيقات من مصادر غير رسمية، ناصحين المستخدمين بضرورة قراءة المراجعات، وشروط الاستخدام، وكذلك المعلومات المتاحة عن المطورين.



كما شددوا على اختيار التطبيقات التي تحظى بتعليقات إيجابية، لافتين إلى أنه حتى في حالة الثقة في أحد التطبيقات، ينبغي تجنب منحها أذونات كثيرة، وعدم السماح لها بالوصول إلى الإشعارات الخاصة بالتطبيقات التي تحتاجها لأداء الأغراض المقصودة منها.



وهناك عدد من التطبيقات الضارة استطاعت خلال عامي 2021 و2022 أن تبث البرمجيات العشوائية داخل أجهزة وهواتف المستخدمين، وتعمل على سرقة حساباتهم وأموالهم، وكانت أخطر هذه البرمجيات فيروس خطير يسمى الجوكر.



إذ تدخل التطبيقات التي تحمل فيروس الجوكر على الحسابات البنكية وترسل البيانات لخدمة الاشتراكات، وتسحب مبالغ مالية كبيرة من المستخدمين، ليفاجأ المستخدمون في النهاية بعدم قدرتهم على القيام بشيء لاستعادة أموالهم المنهوبة.



على سبيل المثال قامت شركة Google بحذف 10 تطبيقات، تبين أنها تسرق كلمات المرور الخاصة بالفيس بوك للمستخدمين، حيث تطلب من المستخدم الدخول والتسجيل بواسطة حساب فيسبوك، ومنها تسرق الباسورد، وتصل لجميع النشاطات والمحادثات والوسائط والصور الموجودة على الجهاز.



كذلك اكتشفت غوغل أن هناك 11 تطبيقاً آخر يحتوي على فيروس الجوكر الخطير، وقامت على الفور بحظرها من متجر بلاي، وطالب المستخدمين بحذفها بشكل فوري، نظراً لخطورتها على هواتف أندرويد وأيفون، وسرقتها للبيانات الشخصية وكذلك الحسابات البنكية للمستخدمين، وهذا ما ذكرته العديد من الصحف العالمية، وعلى رأسها الديلى ميل البريطانية.



وهذه التطبيقات التي تحتوي على فيروس الجوكر تقدم إغراءات للمستخدمين للقيام بتحمليها، وبعد تحميلها يقوم الجوكر الضار بتثبيت برامج تجسس على هواتف الأندرويد، ثم تسجيل المستخدم بخطط اشتراك شهرية لا علم له بها، وتكون هذه الاشتراكات باهظة الثمن.



وجاءت أسماء التطبيقات الـ11 التي تسلل إليها الجوكر الخبيث، وطالبت غوغل بحذفها فوراً كالتالي:



Print Scanner.



Free Affluent Message.



PDF Photo Scanner.



Font Style Keyboard.



Translate Free.



delux Keyboard.



Comply QR Scanner.



Saying Message.



Private Message.



PDF Converter Scanner.



Read Scanner.



أما شركة Quick Heal Security Labs الأمنية فقد اكتشفت وجود 8 تطبيقات داخل متجر أندرويد Play Store مصابة ببرمجية "الجوكر" الخبيثة، والتي تقوم بسرقة بيانات وأموال من داخل هاتف الضحية دون علمه.



وقد أبلغت الشركة الأمنية غوغل بالتطبيقات المصابة، بحيث قامت بدورها بحذف تلك التطبيقات مباشرة من داخل متجرها، لحماية خصوصية بيانات المستخدمين.