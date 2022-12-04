المدية: إطلاق مهرجان المسرح الوطني الفكاهي

اشرف اليوم بقاعة المحاضرات لجامعة الدكتور يحي فارس جهيد موس والي الولاية على إعطاء إشارة انطلاق المهرجان بمعية ممثلة السيدة وزيرة الثقافة والفنون.

وفي كلمته جدد والي المدية التأكيد على أنه مع كل طبعة جديدة من المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي يكون الابداع هو ويكون الهدف تجديد الرؤية الفنية حول مسار المسرح الجزائري بالحفاظ على الموروث التاريخي الفني ومواكبة المستجدات من منطلق أن المسرح هو مرآة المجتمع.

من جهتها ممثلة وزيرة الثقافة والفنون السيدة وسيلة بوحلاسة ألقت كلمة وزيرة الثقافة والفنون التي عبرت عن فخرها بالاحتفاء بالفن الرابع. كما تعرضت للدفع القوي للحركة الثقافية وتفعيل المشهد الثقافي عبر بعث المهرجانات الثقافية مؤكدة دعم الدولة لمختلف التظاهرات الثقافية

وتأتي الطبعة الـ 13 للمهرجان والموسومة باسم الفنان المرحوم "سيراط بومدين" لتؤكد حسب محافظ المهرجان سعيد بن زرقة أن الرهان فيها الاستمتاع الجمالي بما أبدعته المواهب الجزائرية على الركح عبر مسارح الوطن، مؤكدا على أنّ الموعد سيحافظ على أهدافه التي رسمها في مساره ابتداءً من سنة انطلاقه في 2006 إلى غاية اليوم في أن يكون أداة للمتعة والتواصل والاستفادة من التجارب، بحيث سيتنافس في الطبعة الثالثة عشرة ستة (06) عروض مسرحية من أصل ثلاثين (30) عرضا من إنتاج مسارح جهوية وتعاونيات وجمعيات فنية قدّمت ترشحها للتسابق على العنقود الذهبي...

ويهدف المهرجان حسب محافظ المهرجان إلى ترقية الفعل المسرحي تأليفا وإخراجاً وأداءً من خلال توفير أجواء للنقاش والتنافس، وإلى تأسيس لمسرح فكاهي ينبع من خصوصية المتفرج والمسرح الجزائري، وإلى تمكين الفرق المحلية من الاحتكاك والتواصل والاستفادة من مختلف التجارب المسرحية.

وفيما يخص العروض الجوارية تمّ ضبط رزنامة من العروض الفكاهية على مستوى الأحياء الجامعية وفي بعض البلديات على مستوى تراب ولاية المدية ،كما سطّر المهرجان نشاطات موازية لصالح الطفولة من أجل غرس ثقافة المسرح في المؤسسات التربوية والشبابية وفي أعماق المجتمع،

وعلى هامش حفل الافتتاح تمّ تكريم كل من الفنان: الفنان إيكاريوان عبد الرحمن، الكوميدي الهادي طير (الباجي)، الكاتب محمد بورحلة، الممثل عبد الحليم زريبيع، وكل من المصور عبد العزيز لشلح ورضوان خليل الشرفي، في حين فإنّ لجنة التحكيم تتشكل من الفنان "جمال قرمي" (رئيسا) وعضوية كل من المخرجة والأكاديمية "سمية بن عبد ربو" والفنان "عنتر هلال" والممثل "محمد هيلالي".