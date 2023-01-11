إصابة تسعة أشخاص في اصطدام تسلسلي بالطريق السيار

أصيب تسعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطوة في حادث مرور وقع بعد منتصف ليلة البارحة على مستوى الطريق السيار شرق غرب في محوره العابر لولاية البليدة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية في بيان لها بأنها تدخلت في حدود الساعة منتصف الليل واثنتين وعشرين دقيقة لأجل حادث مروري نجم عن اصطدام تسلسلي لخمس مركبات ممثلة في حافلتين لنقل المسافرين وسيارتين سياحيتين وشاحنة على مستوى الطريق السيار شرق عرب في اتجاه شرق البلاد وبالضبط في شطره العابر لإقليم بلدية بني تامو بولاية البليدة.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث خلف إصابة تسعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.