إجراءات أمنية لإنجاح "الشان"

اتخذت مصالح أمن ولاية الجزائر كافة التدابير والإجراءات لتوفير الأمن وضمانه قبل انطلاق وأثناء الطبعة الـ 7 لبطولة أمم إفريقيا لكرة القدم للمحليين "شان 2022"، التي تحتضنها الجزائر ابتداء من اليوم الجمعة والى غاية 4 فيفري المقبل.

وفي هذا الإطار، أكدت محافظ شرطة ورئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية الجزائر، أمال هاشمي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش زيارة تفقدية لنقاط تجمع الحافلات لنقل الجماهير إلى ملعب براقي، بمنتزه الصابلات وبلدية الحراش أنه "تم تسخير كافة الإجراءات الأمنية من خلال تعزيز وتكثيف جميع المصالح العملياتية لأمن الولاية لتوفير الأمن للمنتخبات والوفود المشاركة في هذه التظاهرة الرياضية القارية الهامة".

وأوضحت أن المشاركين في هذه البطولة الإفريقية لكرة القدم للمحليين التي ستجرى فعالياتها على مستوى أربع ولايات من الوطن (الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة وعنابة) سيتم تأمينهم داخل وخارج الإقامات وكذا خلال تنقلاتهم وفي الملاعب المخصصة للتدريب.

كما سيتم أيضا -على حد تعبيرها- "تأمين الفضاءات التي ستنصب فيها شاشات عملاقة على مستوى منتزه الصابلات وقاعة حرشة والقاعة البيضاوية "محمد بوضياف "بـ 5 جويلية وقاعة متعددة الرياضات برج الكيفان وكذا مسرح الهواء الطلق "الهادي فليسي" بسيدي أمحمد من اجل منح الجمهور فرصة متابعة المقابلات بكل أريحية وأمان.

كما تم تأمين نقاط تجميع الجمهور لنقلهم إلى ملعب براقي على مستوى محطات القطار بالخروبة، بابا علي، بئر توتة والحراش إلى جانب نقاط أخرى خاصة بالحافلات بمنتزه الصابلات وبن عمر وملعب 5 جويلية والحراش أيضا حيث تم تسخير لهذا الغرض حافلات "ايتوزا".

ولتعزيز وإنجاح هذه التظاهرة الرياضية القارية فقد تم أيضا تنسيق التغطية الأمنية مع قيادة الدرك الوطني، وفي مداخل ومخارج المدينة، عبر مختلف المسالك المؤدية إلى ملعب براقي على غرار إجراءات أمنية استباقية تتعلق بتأمين والتطهير الشامل من خلال تنظيم الحركة المرورية، وتسهيل سيولتها عبر كافة الطرق، لاسيما تلك المؤدية للملعب.