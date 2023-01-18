الثلوج تقطع هذه الطرق

نبه مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته "طريقي" اليوم الخميس إلى وجود طرق وطنية وولائية مغلقة أمام حركة المرور أو بها صعوبة سير المركبات بسبب الاضطرابات الجوية التي تشهدها البلاد منذ يومين.

وأفاد المركز في تحديث له بأن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو مغلق في وجه حركة المرور وبالضبط على مستوى فج تيروردة التابعة إقليميا لبلدية إفرحونن، بسبب تراكم الثلوج.

وفي ولاية بجاية أغلقت الثلوج المتراكمة الطريق الوطني رقم 26 أ الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى قرية تاخليصت ببلدية شلاطة.

كما أغلقت الثلوج بولاية برج بوعريريج الطريق الوطني رقم 76 الرابط بين ولايتي برج بوعريريج وسطيف بالضبط على مستوى منطقة المدافع ببلدية برج زمورة.

أما في ولاية البويرة فقد تسبب تراكم الثلوج في غلق الطرق الوطنية رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو بالبويرة و إفرحونن بتيزي وزو وبالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو.ورقم 30 الرابط بين بلديتي الصحاريج بالبويرة وعين الحمام بتيزي وزو،على مستوى منطقة تيزي في نكولال بلدية الصحاريج، ورقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة وواسيف بتيزي وزو وبالضبط على مستوى منطقة تيكجدة وتيرودة ببلدية الأسنام.

وفي سيدي بلعباس تسبب تراكم الثلوج في غلق وصعوبة حركة المرور بالطريق الوطني رقم 13 الرابط بين بلديتي الضاية وتلاغ وبالتحديد على مستوى بلدية الضاية والطريق الولائي رقم 55 الرابط بين بلديتي الضاية وسيدي شعيب.

ودعت "طريقي" مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر والتحلي باليقظة وتخفيض السرعة لتجنب الانزلاقات.