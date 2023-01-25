الشلف: إنقاذ الصيادين العالقين بشاطئ تنس

تمكنت فرقة البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة للحماية المدنية لولاية الشلف ليلة البارحة من إنقاذ صيادين هاويين كانا عالقين بين الصخور بشاطئ سيدي مروان بمدينة تنس.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في بيان لها بأن عملية إنقاذ الصيادين تمت بنجاح وتم إخراج وإنقاذ الصيادين الهاويين العالقين من قبل الفرق المتدخلة وتمت العملية تحت إشراف وقيادة المدير الولائي للحماية المدنية وبحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي ومصالح الدرك الوطني دون تسجيل أي إصابات سواء في صفوف المتدخلين أو العالقين.

وأضاف البيان إن العملية كانت صعبة جدا بسبب التضاريس الوعرة والمنحدر الذي يفوق علوه 60 مترا، وقد تم تحويل الصيادين البالغين من العمر 35 و45 سنة وينحدران من مدينة الشلف، إلى المصالح الاستشفائية للتكفل بهما وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة خاصة أنهما اصيبا بفشل وذعر كبيرين.

وقد علق الصيادان حينما أرادا النزول إلى أسفل صخور شاطئ سيدي مروان الصخري بمدينة تنس ولم يتمكنا من العودة بسبب انعدام المسالك وإصابة أحدهما بدوار حاد في جو يميزه تساقط أمطار غزيرة وبرودة شديدة.