استمرار تساقط الثلوج على 28 ولاية

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جوية خاصة هذا المساء الى ترقب تساقط الثلوج و تشكل الجليد على بعض 28 ولاية وهي تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض، تيارت، تيسمسيلت، الأغواط، الجلفة، المدية،عين الدفلى، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، سطيف، برج بوعريريج والبويرة.

ويستمر هذا الوضع المناخي إلى غاية يوم غد الجمعة 27 جانفي 2023 على الساعة السادسة مساءا.

أما في ولايات المسيلة، باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي،سوق أهراس، قالمة، ميلة، قسنطينة، وسكيكدة، فالنشرية تتوقع استمرار تساقط الثلوج إلى غاية يوم غد الجمعة 27 جانفي 2023 على الساعة السادسة صباحا.