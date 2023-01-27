البويرة: حجز مواد غذائية منتهية الصلاحية بعين بسام

تمكنت مصالح أمن دائرة عين بسام بـ 23كل م جنوب غرب مقر ولاية البويرة بالتنسيق مع مصالح مفتشية التجارة فرقة مراقبة الجودة وقمع الغش بحجز كمية معتبرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية قدرت بـ 800,75 كلغ.

المنتوجات الغذائية المنتهية الصلاحية، متمثلة في (حلويات الأطفال من مختلف الأنواع فلاش كوجاك بسكويت من مختلف الأحجام والأنواع دقيق القمح).

وأضاف البيان أن الكميات المحجوزة كانت مخبأة بالمحلات التجارية بمدينة عين بسام. بعد استكمال الإجراءات المعمول بها، تم انجاز ملفات قضائية في حق المخالفين ليتم إرسالها إلى الجهات القضائية المختصة.