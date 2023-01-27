الوفد التحضيري لموسم الحج في السعودية

حل بالمملكة العربية السعودية، أمس السبت، الوفد التحضيري لموسم حج 1444ه‍ / 2023م، الذي يترأسه الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف رضوان معاش، والمكون من المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة أحمد سليماني، وممثل عن كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وزارة المالية، وزارة السياحة، وزارة النقل، وزارة الصحة، وقنصلية الجزائر بجدة، بالإضافة إلى أعضاء من الديوان الوطني للحج والعمرة.

سيتولى الوفد الترتيبات اللازمة لتوفير مختلف الخدمات التي سيحظى بها حجاج الجزائر خلال هذا الموسم.

وقد باشر الوفد أعماله، حيث أشرف الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بمقر مكتب شؤون الحجاج بجدة، على تنصيب أعضاء الوفد التحضيري، وتوزيع المهام على اللجان التقنية وضبط آليات العمل التي ستتبع خلال أداء مهامها.

وخُصّ الوفد الجزائري صبيحة اليوم 07 رجب 1444ه‍ الموافق الأحد باستقبال من طرف القنصل العام للجزائر بجدة، أحمد مرحوم مراد، الذي أعطى رفقة الأمين العام للوزارة والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة إشارة انطلاق عمل لجنة فتح وتقييم العروض التي تقدم بها المتعاملون في مختلف خدمات الحج.



