هذه الطرق ما تزال مغلقة بسبب الثلوج

نبه مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني اليوم الثلاثاء عبر تطبيق "طريقي" إلى وجود العديد من الطرق الوطنية والولاية مقطوعة أمام حركة المرور بسبب الاضطرابات الجوية الأخيرة التي شهدتها مختلف جهات الوطن.

وأوضحت "طريقي" في تحديث لها بأن الطرق الوطنية رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو وبالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة ببلدية إفرحونن ورقم 33 على مستوى منطقة أسول ببلدية أيت بومهدي ورقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان في بلدية إيبودرارن والطريقين الولائيين رقم 11 عند قرية تيقمونين التابعة إقليميا لبلدية واسيف ورقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو على مستوى فج شلاطة ببلدية إفرحونن ما تزال مغلقة أمام حركة المرور بسبب تراكم الثلوج.

أما في ولاية البويرة فما يزال الطريقان الوطنيان رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو في ولاية البويرة البويرة وإفرحونن بولاية تيزي وزو، مغلق على مستوى منطقة كول تيرودة في بلدية أغبالو، مغلق بسبب تراكم الثلوج، كما أغلقت الثلوج بنفس الولاية الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف بولاية تيزي وزو عند منطقة تيكجدة وتيرودة ببلدية الأسنام.