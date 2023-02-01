الاحتلال الصهيوني يشن سلسلة غارات على قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس، عدة مواقع في قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير بعض المناطق واشتعال النيران بها، وإلحاق أضرار مادية في بعض منازل وممتلكات الفلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأنه تم قصف موقع في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة بصاروخين، ما خلف خسائر مادية في المكان المستهدف، دون وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين.

كما استهدف أيضا موقعا شمال بلدة بيت لاهيا، وأراض زراعية شمال ووسط القطاع.

ووفقا لشهود عيان، فإن غارات الاحتلال طالت غرب مدينة غزة ووسط القطاع، ملحقة أضرارا جسيمة في ممتلكات الفلسطينيين.

يذكر أن قوت الاحتلال شنت الجمعة الماضية، سلسلة غارات جوية على مواقع مختلفة في قطاع غزة.