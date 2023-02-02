تيارت: تسجيل حالة وفاة تسمما بالغاز

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم، وفاة شاب يبلغ من العمر 24 سنة، تسمما بالغاز المحترق المنبعث من موقد بمسكنه العائلي بقرية عين مصباح بالضاحية الجنوبية لمدينة تيارت.

ونقلت جثة الضحية في حدود الثالثة والنصف زوالا من قبل أعوان الحماية المدنية للوحدة الرئيسية، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى يوسف دمارجي بتيارت.

وجددت مصالح الحماية المدنية دعواتها للمواطنيين للرفع من درجة الحيطة والحذر لتفادي الإختناقات والاستعمال السليم لأجهزة التدفئة في هذه الفترة التي تشهد إنخفاضا غير مسبوق لدرجات الحرارة بلغت 6 دون الصفر.