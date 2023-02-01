إطلاق أرضية رقمية خاصة بالتجار المتنقلين والحرفيين

أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن إطلاق أرضية رقمية مجانية تتيح للمستهلكين الحصول على المعلومات الخاصة بالتجار المتنقلين والحرفيين للاستفادة من سلعهم وخدماتهم المقترحة.

وكشف رزيق خلال مراسم إطلاق القافلة الوطنية التحسيسية حول نشاط التجارة المتنقلة تحت شعار "أينما تكونوا نصل إليكم"، بمقر الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس"، أنه هذه الأرضية المطورة من طرف كفاءات وطنية، تسمح للمستهلك بالوصول عبر الانترنت إلى أقرب تاجر متنقل أو حرفي من مقر سكنه.

وتضع هذه الأرضية المتوفرة على موقع المركز الوطني للسجل التجاري، تحت تصرف المستهلكين أرقام هواتف التجار المتنقلين والحرفيين، حسب الوزير الذي أكد على ضرورة إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بهذه الأرضية "في أقرب الآجال". وفي هذا الإطار، وجه رزيق نداء للناشطين في إطار التجارة الموازية أو المتنقلة للتقرب من مصالح السجل التجاري لتقنين نشاطهم "بدون تكلفة" والاستفادة من المزايا التي تقدمها هذه الأرضية، مشيرا إلى "سهولة" العملية إذ تتم بتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالتاجر. وسيحقق هذا الإجراء "انتعاشا اقتصاديا حقيقيا، بتمكين ذوي المؤهلات من حرفيين، صناعيين وتجار من ممارسة نشاطاتهم بسهولة تامة على مستوى الأسواق، الأحياء والأماكن المعزولة، لتحقيق مبدأ تقريب التجار من المواطن خاصة على مستوى الأحياء التي لا تتوفر على أسواق جوارية"، حسب الوزير. كما كشف عن اتفاق دائرته الوزارية مع علامتين كبيرتين في مجال التجهيزات الكهرو-منزلية لتكوين التجار المتنقلين المتخصصين في تصليح هذا النوع من التجهيزات، لافتا إلى أن اتفاقيات مماثلة ستتم مع متعاملين آخرين مستقبلا وأن التكوين سيكون لمدة أسبوع أو أسبوعين بمرافقة من قطاع التكوين المهني والتمهين.