حادث مرور مميت بمنطقة العوينات

شهدت منطقة العوينات التابعة لبلدية عين تاندامين بأقصى جنوبي عاصمة الولاية سيدي بلعباس في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت حادث مرور أليم أودى بحياة شخص نظير إصابة آخر بجروح متفاوتة الخطورة ، وذلك اثر اصطدام عنيف كان قد وقع بين سيارة وشاحنة من الحجم الصغير.

وكان القتيل قد نقل وهو في حالة حرجة صوب مستشفى تلاغ 50 كم جنوبي سيدي بلعباس ، أين لفظ انفاسه الأخيرة ، فيما لا زال فيه الأطباء يكثفون من مجهوداتهم املا في انقاذ حياة الجريح بعد ان وصفت هذا الأخير بالصعبة.

يذكر أن أفراد الحماية المدنية هم من تكفلوا بتحويل الضحايا إلى مستشفى تلاغ ، بالتزامن مع تحقيقات كانت قد باشرتها المصالح المختصة لتحديد ملابسات الحادث.