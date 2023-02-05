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إنقاذ شخصين اختنقا بالغاز بالجلفة

مجتمع
5 فيفري 2023 ()
ع. الرخاء
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تمكنت عناصر الحماية المدنية بالجلفة، مساء اليوم الأحد،  من إنقاذ شخصين تعرضا للاختناق  بغاز أحادي أكسيد الكربون بمدينة الجلفة.

وفي حدود الساعة التاسعة ليلا و 10 د، تدخل عناصر الحماية لإسعاف وإجلاء الضحيتين بعد اختناقهما بالقاتل الصامت المنبعث من سخان الماء بالمطبخ.

وبحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، وقع الحادث بمسكن بحي المسجد الجديد " الدشرة الخونية" بمدينة الجلفة ، ويتعلق الأمر بشخصين من جنس أنثى يبلغان من العمر  16 سنة و 20 سنة.

الضحيتان تلقتا الإسعافات الأولية اللازمة،  وجرى تحويلهما إلى مستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني بالجلفة.

 

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