إرهابية أجنبية في قبضة الأمن بمطار هواري بومدين

ألقت مصالح الأمن الجزائرية بمطار هواري بومدين، على إرهابية نشطة فرانكو لبنانية تدعى خورشيد شاهيناز، كانت بصدد الدخول إلى الجزائر رفقة جزائري ارتبط بها بزواج أبيض(عرفي).

الإرهابية من أب فرانكو لبناني، وأم فرانكو أردنية،مولودة بمراكش المغربية. الإرهابية،التحقت بمناطق التوتر السورية قبل فرارها إلى تركيا، ليتم تهريبها نحو بلد أوروبي لاحقًا.

خضعت الإرهابية خورشيد إلى تكوين وتدريب عاليين أهّلها إلى الإدماج في عدة دوائر "جهادية"،كما تعمل كعميلة وجاسوسة،لصالح الدوائر التي كوّنتها وتتحكم بها.

وعقب تحقيقات معمقة، من قبل مصالح الأمن، تم إحالتها أمام القضاء في 21 فيفري الجاري،للبت في مصيرها.