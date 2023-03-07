المدية: الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكن الإجتماعي بالبرواقية

أفرجت فجر اليوم السلطات المحلية لدائرة البرواقية بالمدية عن القائمة الاسمية للمقترحين للاستفادة من 890 سكن إجتماعي.

وقد تم تعليق ونشر القائمة الاسمية على مستوى الأماكن العمومية وعلى الموقع الرسمي للدائرة والولاية لتمكين المواطنين من الاطلاع عليها .

وقد تم تخصيص القاعة المتعددة الرياضات على مستوى حي أول نوفمبر وسط تعزيزات أمنية مشددة لاستقبال المواطنين الذين لم تدرج أسماءهم ضمن قائمة المقترحين للاستفادة لإيداع طعونهم.

للإشارة لجنة الدائرة المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من السكن الإجتماعي قامت منذ عدة أشهر على دراسة وتمحيص الملفات المقدم للاستفادة من السكن والتي بلغت 24الف طلب.