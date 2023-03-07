العاصمة: استرجاع سيارة سياحية كانت محل بحث بالرغاية

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالرغاية بأمن المقاطعة الإدارية للرويبة، من استرجاع سيارة سياحية كانت محل بحث في ظرف وجيز، حسب ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح البيان أن قضية الحال تعود إلى ترسيم شكوى لدى مصالح الأمن الحضري الثالث بالرغاية من قبل مواطن كان ضحية سرقة لمركبته في حالة توقف بجميع وثائقها، حيث قيدت القضية ضد مجهول.

وتابع أنه بعد إبلاغ النيابة المختصة إقليميا، باشرت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الرغاية التحريات، حيث و"بعد استغلال معلومة مؤكدة بخصوص المركبة المسروقة بقطاع الاختصاص تفيد قيام شخصين (2) معروفين لدى المصلحة بسرقتها، أحدهما مسبوق قضائيا ينحدر من إحدى الولايات المجاورة والثاني من ولاية الجزائر".

كما أفادت ذات المعلومات يضيف نفس المصدر، أن هذين الأخيرين هما بصدد بيعها لأحد الأشخاص في منطقة الرغاية، ليتم وضع خطة محكمة، ومن ثم استدراجهما من قبل عناصر ذات الفرقة ليتم توقيفهما، مع استرجاع السيارة بجميع وثائقها. وخلص البيان إلى أنه بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم جميع الأطراف أمام النيابة المختصة إقليميا.