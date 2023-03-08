الجزائر في مركز المصالح بين موسكو وواشنطن

من الواضح أنه منذ فوز الرئيس عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019، عادت الجزائر تدريجياً إلى استعادة الأمن والاستقرار السياسي، وبداية انطلاقة اقتصادية، وتجسيداً لقيم العدالة الاجتماعية وحركة دبلوماسية إلى أكثر من مستوى أدى إلى النجاح على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك في الدول الإفريقية والعربية والإسلامية. في الواقع، لم تستعد الجزائر مكانتها فحسب، بل استعادت أيضًا سلطتها ونفوذها التي فقدتها خلال 30 عامًا في أعقاب الإخفاقات والتناقضات والصراعات الداخلية والإقليمية وساهمت جهات خارجية في تفكيك الوحدة الوطنية.

عودة تدريجية ومشجعة إلى الساحة الدولية

بعد ثلاث سنوات من وصول الرئيس تبون إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع، الجزائر تشهد ديناميكية اقتصادية ودبلوماسية تنعكس في وجودها ومشاركتها في المحافل الدولية، وكذلك من خلال تنظيم الاجتماعات والندوات والقمم لصالح العالم العربي والبرلمانات الإسلامية، دون أن ننسى إعلان الجزائر بشأن القضية الفلسطينية. هذا النشاط الدبلوماسي جعله مركز جذب واهتمام الدول الكبرى، لا سيما روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، لأنها أصبحت مركز المصالح بين موسكو وواشنطن حول الحرب بين روسيا والغرب الذي يستخدم أوكرانيا كحرب بالوكالة ؛ حرب بالوكالة.

من هو الصديق ومن هو الحليف؟

تقيم الجزائر علاقات تاريخية قوية وودية مع الاتحاد السابق السوفياتي واليوم مع الاتحاد الروسي. وللتذكير، فإن البلدين لديهما اتفاقية شراكة إستراتيجية وقعت في عام 2001. موسكو تزود البلاد بأكثر من 70٪ المعدات العسكرية، بالإضافة إلى المهارات وتدريب الأفراد.

في حين أن الزيارة القادمة للرئيس تبون يجب تحيينها، بتحديثها وتطويرها في المجالات الرئيسية، بما في ذلك تكنولوجيا الأقمار الصناعية، الهندسة الميكانيكية والتكنولوجيا البحرية والفضائية، وغيرها من المجالات التي تتفوق فيها روسيا، ببساطة لأن روسيا تعتبر صديقة يمكن الاعتماد عليها، ولم لا؟ كما أنها حليف استراتيجي حتى يثبت العكس. لكن العلاقات الجزائرية الأمريكية لم تصل إلى مستوى الصداقة المتينة.

أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فيلاحظ المراقبون أنه نظرا لتفاقم وتصعيد النزاعات الدولية، من الصعب للغاية النظر إلى واشنطن كطرف موثوق به، وفقًا للباحث الأمريكي ويليام بلوم، المسؤول عن التدخل وخلق عدد كبير من النزاعات والحروب في العالم. بناءً على هذه الحقائق، فإن العلاقات الجزائرية الأمريكية لا ترقى إلى مستوى صداقة متينة، ولا حليفًا جديرًا بالثقة، لأن الأفعال، ممارسات وتحركات بعض جماعات الضغط الأمريكية في المغرب العربي والساحل في الشرق الأوسط تتعارض وتقوض مبادئنا ومصالحنا.

الصراع في الصحراء الغربية، على سبيل المثال، فإن قرار الرئيس السابق دونالد ترامب لصالح المغرب مقابل تطبيعه مع إسرائيل رغم عدم شرعيته، لا زال قائما.. إدارة بايدن لم تغير شروط الاتفاقية ولم تلغها أيضًا، على الرغم من تصريحات معينة من مسؤولي وزارة الخارجية. البيان الأخير هو مكالمة اتصال هاتفي بين رئيس الدبلوماسية الجزائرية رمضان لعمامرة وأحد مساعدي وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، السيدة ويندي شيرمان، هذه الأخيرة اعترفت بمساهمة الجزائر في التخفيف من التصعيد من المقاومة بين فلسطين وإسرائيل. ومع ذلك، فإن هذه الملاحظات تعتبر بلاغة السياسة بعيدة كل البعد عن الحقائق على الأرض والمشهد السياسي الدولي.

للتذكير، الجميع يتذكر عندما يتحدث مسؤول باسم وزارة الخارجية الأمريكية التي سارعت للتنديد بالعملية التي نفذها الطفل الفلسطيني رداً على الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين والمناطق الفلسطينية المحتلة الأخرى.

ضغوط من اللوبيات الأمريكية

على أي حال، تبقى العلاقات الجزائرية الأمريكية رهينة بخطوات وضغوط من اللوبيات الأمريكية التي تعرقل أي محاولة للتحسين بين البلدين. فقبل عشرة أيام أحد وكلاء وزارة الدولة للأعمال الأجانب زار الجزائر واستقبل بترحيب حار من قبل السلطات العليا وأعرب عن امتنانه وسعادته على مستوى العلاقات بين البلدين إلا عندما عاد إلى المغرب، فاتسم بخطاب ولغة مختلفة تؤكد ذلك الدعم المطلق لبلاده للسياسة العدوانية للمغرب في احتلاله للصحراء الغربية وأوضحت دعمها للمشروع التوسعي للمغرب في المنطقة، ولم تذكر إطلاقا أي تعديل على قرار مغربية الصحراء الغربية.

غموض إستراتيجي

هذه بعض الأمثلة التي توضح جانبًا واحدًا من سياسة الغموض الإستراتيجي التي تبنتها واشنطن في إدارتها للأزمات والصراعات في العراق والعالم وكذلك في علاقاته مع الدول التي لا تنتمي لمعسكره.

في حالة تايوان، على سبيل المثال، تعترف واشنطن بوحدة أراضي الصين في جميع أنحاء أراضيها وفي نفس الوقت تدعم النظام التايواني. هذا شكل من أشكال الغموض الاستراتيجي. أما الجزائر فهي تغازل نفسها وتوصف بأنها حالة محورية، ومن ناحية أخرى، بعض الأجزاء تعض أصابعها وتتعارض مع مصالحها في منطقة الجزائر للعمل كمقاول من الباطن على سبيل المثال. فيما يتعلق بمسألة مكافحة الإرهاب، فأكد المسؤولون الأمريكيون محاولة استخدام الجزائر للعمل كمناول. بينما السؤال هو لمعرفة إلى أي جانب كانت الولايات المتحدة الأمريكية عندما كانت الجزائر تقاتل بمفردها وواجهت أعمالا إرهابية طوال عقد كامل؟. لا تنسى أو تتغاضى عن حقيقة أن بعض السياسيين الجزائريين أظهروا دعمهم لجمعية الإرهاب التي تقيم في الولايات المتحدة وفرنسا وسويسرا وألمانيا وغيرها من الدول الغربية.

اليوم دعم واشنطن للجزائر في القتال ضد الإرهاب لا يمكن أن يتم من خلال مؤتمر بين البلدين، كما أعلن السفير الأمريكي في بلادنا بل داخل منتدى منظمة دولية لمكافحة الإرهاب، وكلا البلدين عضو نشط فيها. وهو من المتوقع والمفهوم أن التعاون بين البلدين لا يقتصر فقط على الجوانب الأمنية، ولكنها تمتد إلى مجالات نقل التكنولوجيا، الزراعة والصناعة والتجارة وما إلى ذلك...

القيم المشتركة

الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على إستراتيجية أخرى وهي قيم مشتركة، والتي تتمثل في استخدام قيم معينة وفقًا لمعايير الفرد الخاصة مثل حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية للتقارب والمعرفة ودمج أعضاء المجتمع الأمريكي في المشهد السياسي والاقتصادي والعلمي، بغض النظر عن انتماءاتهم الخاصة بهم أو العرق أو اللغة أو الدين. أفضل مثال على هذه الممارسة هو تعيين البروفيسور الياس زرهوني من أصل جزائري، مدير المعهد الأمريكي للطب تحت إدارة جورج دبليو بوش، باعتباره رمز النجاح لمفهوم القيم المشتركة، لكن لا تنسَ أنه ملف الرئيس جورج بوش الابن الذي أمر باحتلال العراق وتشتيته بهذا النهج يظل ساري المفعول للظهور كرموز للتسامح، التعايش والحرية حفاظاً على المصالح الأمريكية.

لغز السياسة الخارجية الأمريكية

من الصعب معرفة الأطراف المؤثرة التي تحدد بدقة وتشكيل السياسة الخارجية الأمريكية، ولكن ما نعرفه هو أنها نتيجة عبور مصالح اللوبيات في البيت الأبيض في كتابة الدولة، في مقر البنتاغون بالكونغرس في كلا المجلسين، وأصحاب مجمع صناعي عسكري وكذلك مجموعات ضغط سياسية ودينية. للقيام بذلك والعمل في طريقك من خلال هذا اللغز، من الضروري أن تعرف كيفية بناء العلاقات وإقامة قنوات الاتصال مع هذه الأطراف من أجل الحصول على نوع من الاتفاق وكسب التعاطف باستخدام التقنيات وأصول القوة الناعمة وأيضًا قوة التدعيم.

كما يلاحظ مؤخرا، إنزال عسكري من بريطانيا وكذلك مساعدة كاتبة الدولة الأمريكية للشؤون الأمنية التي تزور الجزائر في مهمة استطلاعية لمعرفة موقف بلادنا من القضايا الأمنية الإقليمية والدولية. كما تأتي هذه الزيارة بعد تلك التي قام بها الأمين العام لمجلس الأمن الروسي الأسبوع الماضي. كل هذا يدل على أن الجزائر تحافظ على استقلالية قراراتها وتحافظ على نفس المسافة مع جميع الأطراف.

وأخيراً، تمد الجزائر يدها إلى جميع الدول الراغبة في إقامة علاقات ودية والأخوة على أساس الاحترام المتبادل والتعاون التضامني، مع الواقعية الاقتصادية ومنطق الفوز. لكنها ترفض أن يتم إخبارها بما يحدث وماذا تفعل وإلى من تتحدث وكيف تفعل ذلك. من وجهة النظر هذه، هي تسعى جاهدة لتصدير السلام والأمن إلى جميع مناطق العالم كما تطمح إلى عالم متعدد الأقطاب تكون فيه سيادة الشعوب والدول. ومع ذلك، فإن الأمل في تحقيق ذلك لا يزال وهميا نظرا للتعقيد وتداعيات الأزمة الأوكرانية التي اتخذت أبعادا خطيرة، ذلك حتى أنه يعلن عن بداية حرب عالمية ثالثة لها عواقب كارثية على أوروبا ويحتمل أن تنتشر في عدة مناطق من العالم.