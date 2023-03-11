النعامة: غابة ذراع العود بالمشرية تهددها الديدان

أبدى زائرو غابة ذراع العود بإقليم بلدية المشرية شمالي النعامة قلقهم واستياءهم من الوضعية الكارثية التي تتواجد عليها هذه الغابة المهددة بأعشاش الديدان التي غطت الأشجار والأرضية بهذا الفضاء الذي تقصده العائلات نهاية كل أسبوع للراحة والتسلية غير أن الظروف أصبحت غير صحية وغير آمنة على الصحة العمومية للأطفال الذين تقودهم البراءة للعب بهذه الديدان المنتشرة في كل مكان بسبب غياب الاهتمام بمثل هذه الفضاءات.

ومن هذه الخطورة فإن السلطات المحلية لبلدية المشرية ومصالح الغابات مطالبون بالتدخل لحماية الثروة الغابية وتوفير فضاءات التسلية للعائلات المشراوية التي تعاني الروتين القاتل في ظل غياب المتنزهات وحدائق التسلية وساحات اللعب التي زحف عليها الإسمنت بقرارات ارتجالية يغذيها نهب الجيوب العقارية.