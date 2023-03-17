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أمن تقرت يطلق حملة تحسيسية بالمدارس التربوية

مجتمع
17 مارس 2023 ()
موسى بقي
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أطلقت مصالح الأمن بولاية تقرت، حملة تحسيسية لفائدة تلاميذ المدارس التربوية حول مختلف الآفات الاجتماعية ومخاطرها وتأثيراتها السلبية، فضلا عن الاستعمال السلبي للأنترنت .

وكانت متوسطة الشاوش محمد بتبسبست ، من بين المؤسسات التي شملتها عملية التحسيس ، حيث قدمت للتلاميذ شروحات من طرف عناصر الشرطة حول مخاطر المخدرات ومختلف الآفات الاجتماعية التي باتت تهدد بشكل مقلق تلاميذ المدارس التعليمة .

كما تضمنت حملة التحسيس ذاتها ، التحذير  من الاستعمال السلبي للأنترنت من قبل التلاميذ ، وقد لقيت هذه المبادرة التي ستستمر وفق برنامح معد ، استحسانا من طرف منتسبي قطاع التربية لاسيما جمعيات أولياء التلاميذ.

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