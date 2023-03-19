البيض: توقيف شخص وحجز كمية من المخدرات

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض، من حجز198 غرام من المخدرات وتوقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 37 سنة.

تعود حيثيات القضية، إثر قيام فرقة البحث والتدخل بنقطة مراقبة على مستوى المدخل الجنوبي لمدينة بوقطب، أين تم توقيف سيارة أجرة بطريقة نظامية على متنها شخصين وبعد إخضاعهما لعملية التلمس الجسدي، ضبط بحوزة أحدهما على صفيحتين من المخدرات يقدر وزنها الإجمالي بـ 198 غرام، ليتم تحويله إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق في القضية .

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تـم إنجاز ملف إجراء قضائي قدم بموجبه المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقطب وفقا لإجراءات المثول الفوري ، أين صدر ضده حكم بالإيداع في المؤسسة العقابية .