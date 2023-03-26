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انتشل 29 جثة وإنقاذ مهاجرين غير شرعيين جنوبي

العالم
26 مارس 2023 ()
تونس:ع/ل
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أعلنت السلطات التونسية أن وحدات الحرس البحري انتشلت ليلة البارحة 29جثة لمهاجرين من جنسيات أفريقية عقب غرق قارب للهجرة غير الشرعية جنوبي تونس.

وأفاد بيان رسمي لمصالح الحرس الحدود البحرية التونسية أن وحدات البحرية انتشلت جثث ثمانية أشخاص وإنقذت 11 آخرين من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء على إثر غرق مركبهم في رحلة غير نظامية نحو السواحل الإيطالية.

وفي نفس السياق تم انتشال 19 جثة لمهاجرين عقب غرق مركب للهجرة السرية كانوا يستقلونه وانطلق من سواحل مدينة صفاقس، وتمت عملية الانتقال من طرف مركب صيد بحري تونسي قرب السواحل التونسية بعد غرق مركبهم. وتم انتشال جثتي مهاجرين في سواحل صفاقس من طرف مركب صيد آخر.

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