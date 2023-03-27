نقلة نوعية للصادرات خارج المحروقات

سجلت الصادرات خارج المحروقات السنة الماضية نقلة نوعية ونسبة نمو معتبرة مع تخطيها سقف 6.5 ملايير دولار. وتوسع نطاق الدول التي تم التعامل معها إلى أكثر من 100 دولة، فيما مثلت هذه الصادرات حصة 11 في المائة من مجمل صادرات السلع والبضائع.

ووفقا للتقديرات الإحصائية فإن الصادرات خارج المحروقات سجلت سنة 2022 حصة برقمين، ببلوغها أكثر من 11 في المائة من إجمالي وقيمة فاقت 6.5 ملايير دولار، وقد بلغت إلى نهاية نوفمبر ما قيمته 6.06 ملايير دولار، بنسبة نمو بلغت +36 في المائة مقارنة بسنة 2021.

أوروبا أهم زبائن الجزائر ودول إفريقية دخلت القائمة

ومن أهم زبائن الجزائر في مجال الصادرات خارج المحروقات تصدرت فرنسا القائمة السنة المنصرمة بأكثر من 700 مليون دولار، تلتها إيطاليا بنحو 417 مليون دولار، فألمانيا بحوالي 264 مليون دولار.

بالمقابل فإن الولايات المتحدة استقبلت سلعا وبضائع بقيمة 415 مليون دولار، فيما سجل دخول عدد من البلدان الإفريقية قائمة زبائن الجزائر، على رأسها كوت ديفوار بنحو 70 مليون دولار والنيجر بـ63 مليون دولار، بينما استوردت كل من غانا وموريتانيا والسنغال بما قيمته 30 مليون دولار.

في نفس السياق تظل تونس عربيا أهم زبائن الجزائر بأكثر من 124 مليون دولار، بينما قدرت واردات الأردن بـ55 مليون دولار والعراق وسوريا بنحو 20 مليون دولار لكل منهما. وعلى هذا الأساس، فقد تنوعت قائمة زبائن الجزائر في مجال الصادرات وتوزعت على مختلف القارات.

الأسمدة والحديد والصلب أهم المواد المصدرة

ومن حيث المواد والمنتجات أو السلع التي تصدرها الجزائر خارج المحروقات، جاءت الأسمدة في طليعة المواد بأكثر من 1.7 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت +28 في المائة مقارنة بـ2021، يليها الحديد والصلب بقيمة 500 مليون دولار ونسبة نمو تقدر بـ+30 في المائة، بعدها يأتي الإسمنت الذي بلغت مبيعاته نحو 400 مليون دولار بنسبة نمو قدرت بـ+93 في المائة.

ومن بين المواد التي شهدت ارتفاعا في مجال الصادرات المنظفات التي بلغت 48 مليون دولار بعد أن كانت تقدر بمليون دولار في 2021، بينما بلغت صادرات الورق المقوى والكرتون بـ9 ملايين دولار، فيما بلغت صادرات الجزائر من المشروبات المعدنية والغازية نحو 17 مليون دولار.

على صعيد آخر، فقد قدرت صادرات الجزائر من التمور بقرابة 80 مليون دولار مقابل نحو 78 مليون دولار في 2021. وكانت وزارة التجارة قد أشارت إلى أن حجم صادرات التمور الجزائرية قد بلغ 54 ألف طن أي بقيمة 49 مليون أورو في الأشهر التسعة الأولى من 2022 وأنه تم تصدير 57 ألف طن من التمور بقيمة 63 مليون دولار في 2019 و69 ألف طن بقيمة 72 مليون دولار في 2020 و76 ألف طن بقيمة 78 مليون دولار في 2021.

وتستهدف السلطات العمومية بلوغ 10 ملايير دولار من الصادرات خارج المحروقات في غضون السنة الحالية 2023 و15 مليار دولار سنة 2024.